Ruben Östlunds film redan Guldpalmsfavorit

På fredagskvällen fylldes den mäktiga Debussy-salongen i Cannes festivalpalats snabbt till maximal kapacitet vid världspremiären av den svenske regissörens nya film ”The square”. Den närvarande publiken verkade uppskatta den elaka, men relativt hjärtliga, satiren över såväl konstvärlden och kulturmannen som journalistik och mansrollen. Scenen där journalisten Anne (Elisabeth Moss) ber Christian, chef för ett museumför modern konst, förklara en klichefylld, obegriplig drapa hämtad från museets hemsida är en av många höjdpunkter.

Skratt och spontana applåder vid den första halvan följdes av en något mindre entusiastisk publik under filmen sista akt. ”The square” är också en av tävlingssektionens längsta, 2 timmar och 22 minuter lång.

Även i medier har mottagandet skiftat, från ljummet positivt till hyllningar. The Guardians filmkritiker Peter Bradshaw ger filmen näst högsta betyg och skriver att den ”siktar på att få dig att tappa hakan. Och den lyckas”. Samma höga betyg delas ut i The Telegraph.

Den brittiske filmkritikern Martyn Palmer ställde sig också positiv:

– Den är oerhört bra, Ruben är en mästare när det gäller att skildra obekväma situationer och det fanns helt obetalbara scener i filmen. Det enda felet är att den är lite för lång, sade han till TT efter visningen.

Owen Gleiberman, kritiker på tidningen Variety, var inte lika imponerad, även om han inledde sin text med en prominent jämförelse: Östlund är som spänningsmästaren Hitchock, med inslag av Ingmar Bergman.

”Östlund är för vag på en rad punkter, som vad som händer med Moss […] rollfigur. Han måste låta sin instinkt för spänning, vilken gnistrar till i ett par enskilda scener, styra en hel film. När han gör det kommer han att levererar en riktig succé. Eftersom han besitter det som räknas mest inom filmskapandet: en röst.”

Den australiensiska filmjournalisten Alicia Malone håller filmen som den bäst så här långt i in festivalen.

Nine films deep at #Cannes2017 and The Square is my favorite so far, followed by Places Faces. But many more to go!