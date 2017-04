Royal Navy avhyste spanskt krigsskepp från Gibraltar

Patrullbåten Infanta Cristina rörde sig innanför gränsen av brittiskt territorialvatten, vilket ledde till en upptrappning av grälet länderna emellan om den brittiska enklavens framtid efter brexit.

Det brittiska utrikesministeriet försvarade Royal Navys beslut att avhysa patrullbåten från Gibraltars omtvistade territorialvatten.

EU:s förhandlingsguidelinjer för brexit säger att Spanien kan komma att få ett veto gällande avtal som rör Gibraltar, en liten brittisk landremsa som finns på Spaniens sydkust.

Spanien har i århundraden krävt att få tillbaka Gibraltar och erkänner inte vattnet runt enklaven som suveränt brittiskt territorium.

Att spanska krigsskepp rör sig i närheten av Gibraltar är inte ovanligt och leder sällan till problem länderna emellan. Men Gibraltars roll i brexitförhandlingarna gjorde att incidenten fick medialt genomslag. I söndags föreslog den före detta partiledaren för brittiska konservativa Tories att Storbritannien borde förbereda sig för krig för att försvara Gibraltar, som Margaret Thatcher gjorde med Falklandsöarna för 35 år sedan.

Gibraltar har blivit en så känslig fråga att Storbritanniens försvarsministerium, som vanligtvis inte har något emot att svara på sjömilitära frågor, istället slussade vidare mediefrågor till utrikesministeriet.

En talesperson för Storbritanniens utrikesministerium sade:

– Royal Navy motsäger sig alla olagliga maritima rörelser inom brittiska Gibraltars territorialvatten – och gjorde så igen denna gång.

En talesperson för Gibraltars lokalregering sade till nyhetsbyrån PA:

– Skeppet rörde sig inom brittisk-gibraltiskt territorialvatten. Den möttes av Gibraltar-eskadern och beordrades att lämna.

Storbritanniens premiärminister Theresa May och utrikesminister Boris Johnson har manat till besinning i frågan om Gibraltar.

Talespersonen sade inte om Gibraltar skulle skicka en formell protest till Spanien angående incidenten. Gibraltars lokalregering postade en kort video av patrullbåten på Twitter.

Illegal incursion into #British #Gibraltar Territorial Waters by Spanish Navy patrol ship Infanta Cristina this aft… https://t.co/lcfliLHgul