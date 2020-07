Roy Orbisons svenske sonson hyllas

Den amerikanske artisten Roy Orbison är ett känt namn i stora delar av världen för låtar som "Oh, pretty woman", "You got it", och "Only the lonely".

Något som är mindre känt om artisten, som dog 1988, är att hans son Roy Orbison junior är gift med svenska Åsa Orbison som han har två barn tillsammans med. Och nu väcker svensk-amerikanske Roy Orbison III uppmärksamhet i USA för sin talang.