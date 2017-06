I kväll framträder Bryan Ferry på Gröna Lunds stora scen. Med Roxy Music skapade Ferry både ett kommersiellt och ett konstnärligt projekt där 1950­-talets popkonst var en del av den estetiska helheten – musik där ­gränsen är hårfin mellan yta och djup.

Bryan Ferry. Foto: IBL

I kväll ställer sig Bryan Ferry på scenen på Gröna Lunds stora scen. Stockholm har han besökt många gånger, både som soloartist och som sångare i Roxy Music. Även om Ferry haft en framgångsrik solokarriär är det som sångare och låtskrivare i Roxy Music han skrivit in sig i den populärmusikaliska historien.

Roxy Music slog i sitt hemland Storbritannien igenom både publikt och konstnärligt med det självbetitlade debutalbumet som släpptes 1972. På det uppvikbara om­slaget syns modellen Kari-Ann Moller, liggande likt en 50-talspinuppa på en säng. Lättklädda kvinnor utan koppling till själva artisten hade på 60-talet prytt skivomslag till easy listening-musik och lättviktigare jazz, men inom rockmusiken var det något nytt. Det sålde säkert några album extra – Roxy Music var alltid både ett kommersiellt och ett konstnärligt projekt – men omslagets associationer till 50-talets popkonst var en del av den konstnärliga helheten.

Konvolutets insida pryds av fotografier på bandmedlemmarna Bryan Ferry, Andy Mackay, Phil Manzanera, Eno, Paul Thompson och Graham Simpson. Alla är omsorgsfullt klädda och sminkade – hos Mackay och Ferry syns de amerikanska 50-talsinfluenserna i frisyrer och klädsel samtidigt som stilen är överdriven, ett slags retrofuturism.

I enlighet med sin uppfattning att musik, texter och alla delar av konvolutet skulle utgöra ett allkonstverk engagerade Ferry kläddesignern Anthony Price och den grafiska formgivaren Nicholas de Ville i arbetet med konvolutet. Omslaget till Roxy Music är det första albumet någonsin där fotografer, stylister och modedesigners nämns som medskapare. ”I början av 70-talet”, konstaterade Anthony Price senare, ”såg modevärlden rockmusiker som motbjudande och svettiga, medan rockmusikerna ansåg mode­människor vara snorkiga”.

Roxy Music ändrade på den saken.

Bryan Ferry föddes 1945 i Washington, en ort strax utan­för Newcastle. Orten låg mitt i Englands kolgruve­distrikt och Ferry växte upp under enkla förhållanden. På Washingtons biograf tog han tillvara varje tillfälle att slukas upp av långfilmer, gärna från Hollywood. Han var också intresserad av musik. Nat King Cole och Charlie Parker var två tidiga favoriter. Sedan fastnade han för rock’n’roll, framför allt Little Richard, och därefter den amerikanska soulmusiken från Chess Records.

Ferry började 1963 sjunga i bandet The Banshees som spelade covers på pubar och musikscener i Newcastletrakten. Då lärde sig Ferry att härma respektive sångare på originalversionerna, en kunskap han skulle komma att ha nytta av i Roxy Music där han ofta vände och vred på rösten alltefter låtarnas karaktär.

Roxy Music under ett framträdande 1973. Foto: Alan Messer/REX / IBL

Året därpå började Bryan Ferry läsa konst vid Newcastle University. Som lärare och mentor fick han den 23 år äldre konstnären Richard Hamilton, som var popkonstens främsta företrädare i landet.

Popkonsten uppstod i Storbritannien under första hälften av 1950-talet, för att decenniet senare slå igenom i USA tack vare konstnärer som Andy Warhol och Roy Lichtenstein. I det efter andra världskriget sönderbombade och fattiga Storbritannien föddes en fascination för den, som det upplevdes, överflödande amerikanska konsumtionskulturen, och konstnärer som Eduardo Paolozzi, John McHale och Hamilton skapade konst utifrån denna: det kunde vara såväl ett läppstift som en jukebox eller en reklamposter för en science fiction-film. Anspelningar på sex var vanliga. Konstverken var ibland collage, där helt skilda företeelser kunde föras samman. Industrisamhällets massproducerade artefakter tilldelades samma värde som objekt i den traditionella konsten. Influenser hämtades från Marcel Duchamp, dadaismen och surrealismen.

Richard Hamilton publicerade 1957 följande kodord om vad som var popkonstens kärna: ”populär (skapad för en masspublik); kortvarig; förbrukningsvara (lättglömd); billig; massproducerad; ung (omtyckt av ungdomen); slagfärdig; sexig; fyndig; glamourös; och sist men inte minst, stora affärer”

Detta var ett konstnärligt program som Bryan Ferry tog till sig och skulle komma att tillämpa på popmusiken. När han tagit examen på Newcastle University flyttade han till London 1968.

I den brittiska huvudstaden återknöt han kontakten med basisten Graham Simpson som han tidigare spelat med i soulbandet The Gas Board i Newcastle. Nu var det dags att försöka bilda ett nytt band. Ferry annonserade efter en keyboardspelare. Det fick han inte – jo Andy Mackay kunde spela keyboard också, men var framför allt blåsare – han behärskade oboe och saxofon, något en soulälskare som Ferry uppskattade och med sig i bandet tog Mackay sin vän Brian Peter George St John le Baptiste de la Salle Eno, som kort och gott kom att kalla sig Eno och i likhet med Ferry hade studerat konst. Eno betraktade sig själv som icke-musiker och arbetade med ljud via synthezisers och bandspelare. Bryan Ferry kallade senare gruppen ”inspirerade amatörer” och kanske stämde det påståendet – om man undantar den klassiskt skolade Mackay – eftersom gitarristen Phil Manzanera fick börja som roadie, men snart ta över som gitarrist i bandet. Hårtslående trummisen Paul Thompson kompletterade de övriga perfekt. Det blev ett dynamiskt band, där Ferry representerade ordningen och Eno oordningen.

Gruppen skulle heta Roxy. Det var ett namn som representerade den Hollywood-glamour som Ferry fascinerats av sedan barn- och ungdomen. Men ett amerikanskt band hade redan tagit copyright på namnet och därför lades Music till. Bandnamnet blev på så sätt ett varumärke för en speciell sorts musik, sammanlänkad med den visuella biograffilmen.

Efter ett antal live- och radiospelningar var det så dags för Roxy Musics debutalbum. Musikaliskt bjöd albumet på något helt nytt. En blandning av 50- och 60-talens populärmusik samt en lika stor dos samtid som framtid, det sistnämnda mycket tack vare Enos ljudexperiment. Vissa låtar är närmast en form av ljudcollage, till exempel ”Sea breezes”, där de mest oväntade musikaliska vändningar äger rum. Inledningslåten ”Re-make/Re-model”, vars titel inspirerats av konstverket “Re-think/Re-entry” av den brittiske popkonstnären Derek Boshier, introducerar Roxy Music som det första postmoderna rockbandet när bandmedlemmarna på jazzmanér får spela varsitt solo i låten. Solonumren är hämtade från klassiker i den västerländska musiken, bland annat Beatles ”Day tripper” och Richard Wagners ”Valkyrian”. I ”2HB” står HB för Humphrey Bogart i filmen ”Casablanca”– en filmreferens som är självklar med tanke på bandnamnet. Här får Ferry med smäktande stämma sjunga om vad som kommer att bli ett karaktäristiskt ämne i hans texter framöver – den omöjliga kärleken.

På nästa album ”For your pleasure”, som släpptes 1973, pryds omslaget återigen av en kvinna, modellen och sångerskan Amanda Lear. Men 50-talsstämningen från första albumets omslag är borta. I stället skildras storstadsnatten med glittrande skyskrapor i bakgrunden, där Ferry är på väg att hämta upp den svartklädda Lear i en lyxbil. På konvolutets mittuppslag framträder bandmedlemmarna återigen stylade och sminkade, alla med varsin gitarr. Det främsta blickfånget utgör en feminint sminkad Eno i en specialsydd, exceptionell kostym, skapad av designern Carol McNicoll. ”For your pleasure” har alltså, liksom det första albumet, ambitionen att vara ett allkonstverk som också innefattar bandmedlemmarnas kläder.

Enos androgyna look var ett tidstecken. Androgynitet hade börjat bli hippt i Londons innekretsar runt 1970 och inte bara Roxy Music utan andra samtida artister som David Bowie och Marc Bolan utmanade gränslinjerna mellan manligt och kvinnligt på ett sätt som på sin tid var utmanande.

Musikaliskt är ”For your pleasure” likt debutalbumet med sin blandning av rak rock, melankoliska melodier och elektroniska ljud, men det ger ett mer sammanhållet intryck än föregångaren och ljudet är fylligare.

Till den här skivan skrev Bryan Ferry några av sina bästa texter. ”In every dream home a heartache” är en genial betraktelse över lyx och sex och hur båda tar slut i en känsla av tomhet. I ”Do the strand” beskriver han i tre hisnande rader att Sfinxen, Mona Lisa, Lolita och Guernica alla har dansat ”the strand”. Lärdomarna från popkonsten, som ju gärna använde sig av oväntade kopplingar, satt i.

Roxy Music 1973. Foto: BRIAN McREETH/REX / IBL

Efter ”For your pleasure” slutade Eno i bandet. Han blev soloartist och med tiden även flitigt anlitad producent. Roxy Music plockade in den unge multiinstrumentalisten Eddie Jobson som ersättare och kom med denne att släppa två mycket starka studioalbum ”Stranded” (1973), ”Country life” (1974) och ett något svagare, ”Siren” (1975). Sedan följde fler album med nya sättningar.

De två första albumen framstår som bandets mest intressanta. Musiken är mer originell och omslagen mer genomarbetade än på efterföljarna – upplevelsen av allkonstverk är starkare.

Roxy Music hade ytterligare en sak gemensam med popkonsten. Liksom betraktare av till exempel Andy Warhols konst frågade sig många som upplevde bandet under dess genombrottstid om det fanns någon mer djupliggande insikt eller känsla Roxy Music ville förmedla eller var det den glamourösa ytan, gruppens återuppväckande av showbusiness, som var kärnpunkten. Att bandet tydligt använde sig av ironi, i låtarna och på scen, gjorde inte frågan lättare att besvara.

”Roxy Music” och “For your pleasure” håller för otaliga lyssningar, år ut och år in. Kanske just därför att gränsen mellan yta och djup är så hårfin att den som lyssnar ständigt svävar i osäkerhet åt vilket håll texten och musiken i en låt ska pendla.

Mats Wickman Kulturhistoriker och författare