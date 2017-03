Röstningsrekord för Nanos bidrag

Nano slog röstrekord. Arkivbild Foto: Claudio Bresciani/TT

Nano fick flest röster av alla bidrag någonsin i en deltävling i Melodifestivalen. Det visar nya siffror från SVT.

Nano och hans bidrag "Hold on" var en av förhandsfavoriterna att vinna, och han fick också flest tittarröster i finalen. Men han fick även 1 178 676 röster i sin deltävling, vilket är rekord sedan SVT införde sin röstningsapp för två år sedan.

Vinnaren, Robin Bengtsson och hans "I can't go on", hamnade på en tredjeplats i finalen när det gäller tittarröster, men tog ändå hem segern tack vare juryrösterna. Han fick dock lägst antal röster av de fyra deltävlingsvinnarna: 1 031 479 stycken.