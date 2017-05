Rainbows 1976, Ronnie James Dio längst till vänster. Foto: Zumapress / IBL

Det ligger en del i frasen om att man ofta minns platsen för ögonblicket då man fick reda på att en katastrof eller händelse av historiska mått inträffat. Fast det behöver inte precis vara världshistoriska vändpunkter för att det ska ske.

Ett sent barndomsminne: beskedet om att sångaren Ronnie James Dio lämnat hårdrocksbandet Rainbow. Den vitgrå radioapparaten stod obevekligt på träbordet i familjens fjällstuga och berättade om händelsen, men ingenting om vart Dio sedan skulle ta vägen. Året var 1978, jag var 11. Det var alltså årtionden kvar tills man kunde googla på mobilen och mina informationskanaler var usla. En röst tycktes ha gått förlorad.

När jag något år senare fick reda på att Dio blivit sångare i Black Sabbath kom det som en chock. I min värld var det ett band man inte lyssnade på, men visst såg jag till att få ”Mob Rules” tjuvkopierad på kassettband. Det var som att gå över på Saurons sida i min ”Sagan om ringen”-indränkta värld. Dios sagor hade blivit onda sagor.

Poängen är här att en röst fick mig att passera en gräns, på sitt sätt gränsen till ungdomen. Området för det mänskliga utvidgades, och det främmande var inte längre främmande. Den mänskliga rösten är något som kan öppna en glipa också i statiska världar.

Långt senare kom en annan öppning genom kontraalten Nathalie Stutzmann. Det skedde egentligen på två fronter. Den ena var upptäckten av den extremt rika franska musiken från sent 1800-tal, då det växte fram en fransk opposition mot den allsmäktiga tysk-österrikiska traditionen. Helt fascinerade var den musikaliska receptionen av Baudelaire, av Verlaine, av Maeterlinck.

En fullkomligt drabbande erfarenhet av den här sfären, ett slags musikalisk motsvarighet till dekadenslitteraturen, var Ernest Chaussons sångcykel ”Serres chaudes” som hämtar texterna från Maeterlincks diktsamling med samma namn. Erotik blandas med böner till Herren. Det sjungs om ”syndens gula hundar”.

Men så har vi också rösten. Det var just Stutzmanns inspelning med Chaussons sånger som jag fick tag i, inte någon av de mer ordinära tolkningarna. Hennes mörka röst tillhör en egen kategori, obestämbar i sitt kön, inte ens androgyn. Den låter sig färgas i tusen nyanser, perfekt för att gestalta sångcykelns snabba växling mellan högdragen kyla, morbid lust och religiös mystik. Utan att vara förberedd på det blev min resonans total.

Det oväntade hör röstmötena till. Den italienska tonsättaren Giacinto Scelsi har i sin självbiografi berättat om ett sådant möte. På en UNESCO-konsert i Paris 1964 spelades hans violinsolo ”Xnoybis”, en kvart av musik som bygger på bara en ton, fast då med mikroglidningar och svävningar omkring denna grundton. Ett extremt verk. Under samma konsert framträdde också Dagar-bröderna, sångare i den indiska dhrupad-traditionen, med urgamla rötter. Också där en ansamling av musikalisk energi i en enda grundton. ”We like your music”, var brödernas korta kommentar efteråt till Scelsi, ord från traditionsbärare till en avantgardist. Det var ”den största komplimang jag någonsin mottagit”, menade Scelsi, för till skillnad från beröm från kritikerna stod det klart att de indiska bröderna hade ”uppfattat väsendet” av Scelsis musik.

Att följa Dagar-brödernas musikaliska färd i ett dhrupad-framträdande är speciellt. För ett öra som är inställt på melodik, utveckling och omväxling framstår framträdandet som fullkomligt frånvänt, men samtidigt inbjuder det lyssnaren till att med utgångspunkt i en ton vara med om att en värld långsamt stiger fram, allt rikare och rikare. Man får lägga bort förväntningar och istället bjuda rösten in i det egna, inre rummet.

Vi har alltså att göra med gränsövergångar, passager mellan områden som ibland inte tycks ha mycket att göra med varandra, ibland helt enkelt står i konflikt. Också jaget som erfar förändringen befinner sig i en passage, förändras av mötet med det främmande. Det är ingen tillfällighet att det inte rör sig om ett instrument, utan om att det varit en röst som lett örat vidare. Rösten lockar och väntar på att bli inbjuden.

Det enda vi har att göra är att välkomna.