Rösten som ger kraft åt den nya svarta vågen

Författaren James Baldwin (1924–1987) har fått en oväntad renässans genom dokumentären ”I am not your negro” av Raoul Peck. Hans ord citeras överallt, inte minst på väggen i National Museum of African American History and Culture i Washington som öppnade hösten 2016. Han har också fått förnyad betydelse för rörelsen Black lives matter. Essäsamlingen ”The fire this time. A new generation speaks about race” följer upp den debatt Baldwin initierade på 1960-talet. Inte minst har han inspirerat en rad svarta filmregissörer genom sina filmanalyser i ”The devil finds work” från 1976.

Raoul Peck låter i sin suveräna dokumentär dels Baldwin själv tala om ras i Amerika hämtat ur intervjuer i tv och föreläsningar på universitet, dels Samuel L Jackson läsa hans ord, lika aktuella nu som då de uttalades på 60-talet.