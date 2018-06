I januari 2016 laddade den då endast 18-åriga Jorja Smith upp sin låt "Blue lights" på Soundcloud, och sedan dess har den brittiska soulscenen hållit andan i väntan på vad som ska komma från dess plötsligt största framtidshopp. Med en röst lika full av souldjup och karaktär som Adele eller Amy Winehouse dröjde det heller inte länge innan hon fick uppmärksamhet från andra sidan Atlanten.

Förra året gästade hon den ständige anglofilen Drake på "Get it together", och seglade därefter upp som det största r&b-löftet även i USA. Singelssläppet "Let me down", tillsammans med Stormzy, skruvade sedan upp förväntningarna ytterligare. Inte minst Shy FX:s svalt reggaelunkande remix, där Jorja Smith framstod som en ny lovers rock-drottning. Men likaså UK-garage-bomben "On my mind", som lät som en endast lätt uppdaterad variant av Wookie eller möjligen Artful Dodger i högform. Märkligt nog är inget av dessa spår med på detta debutalbum, något som är lika förvånande som synd då åtminstone "Let med down"-remixen är ett av årets absolut främsta låtar. De hade dessutom behövts för att ge lite variation till en produktion som tyvärr inte är särskilt spännande eller banbrytande.