Rossellini om svenska priset: Är jag döende?

– Å ena sidan kommer tanken ”hmmm, är jag döende, innebär det att allt är slut?”. Å andra sidan är priser ett trevligt sätt att kommunicera med publiken. Priser och festivaler väcker nyfikenhet kring äldre filmer och insikten om att allt inte är konsumism.

När TT Zoom-intervjuar Isabella Rossellini befinner hon sig i sitt hem ungefär tio mil från New York. Här har hon tillbringat tiden under pandemin med att bland annat göra små filmer och uppläsningar med hjälp av kommunikationstjänsten på nätet. Bakom sig under samtalet har hon ett svart draperi – det har varit fonden när hon har gjort dockteater.