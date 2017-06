Rosengård vann historiskt Malmöderby enkelt

FC Rosengård

Bildad: 1970.

Hemmaarena: Malmö IP.

Säsonger i högsta serien: Gör sin 36:e.

Främsta meriter: Tio SM-guld (2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 1994, 1993, 1991, 1990, 1986), två Svenska cupen-titlar (1990, 1997).

Historia: Bildad som Malmö FF – damsektionen startade 1970. 2007 lämnade damsektionen MFF och bytte namn till LDB Malmö. Säsongen 2014 tog föreningen namnet Rosengård.

IF Limhamn Bunkeflo

Bildad: 2008.

Hemmaarena: Limhamns IP.

Säsonger i högsta serien: Gör sin första.

Främsta meriter: Serieseger i elitettan (2016).

Historia: Är en sammanslagning av föreningarna Limhamns IF (bildad 1905) och Bunkeflo IF (1945). Kallas även för LB07. Första säsongen 2008 spelade damlaget i division 3. Herrlaget spelade då i superettan, men återfinns numera i division 4.