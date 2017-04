"Roseanne" återupplivas

Roseanne Barr. Arkivbild. Foto: John Shearer/AP/TT

Komediserien "Roseanne", som sändes 1988–1997, är på väg att återvända till tv-rutorna.

Enligt Deadline har skådespelare som Roseanne Barr, John Goodman och Sara Gilbert tackat ja till att reprisera sina roller i serien.

"Roseanne" handlar om familjen Conner, en familj som lever i den fiktiva orten Lanford, Illinois. Serien har hyllats för hur sin realistiska framställning av den vita amerikanska arbetarklassen.

På senare tid har ett flertal äldre komediserier som "Huset fullt", "Will & Grace" och "One day at a time" fått nytt liv, och den trenden ser alltså ut att fortsätta med "Roseanne".