Rookien kvalade in till US Open

Förstaårsproffset Emma Henrikson har kvalat in till golfens US Open.

24-åringen har efter några år på college i USA inlett sin proffskarriär på den amerikanska andratouren Symetra Tour, där hon spelat en tävling och kommit på 18:e plats.

Genom ett lokalt kval i Arizona, skriver svenskgolf.se, har Henrikson tagit sig in i startfältet till US Open som spelas på Trump National-banan i New Jersey den 13–16 juni.

Övriga svenskor som får spela majortävlingen är Anna Nordqvist och Pernilla Lindberg. I fjol förlorade Nordqvist chansen till segern när hon vidrörde sanden med klubban innan hon slog ett bunkerslag under särspelet, vilket gav två pliktslag.