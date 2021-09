Den är svårförklarad, den där djupt rotade konservatismen som vi alla, mer eller mindre intensivt, tycks härbärgera inom oss. Visst är det roligt med förändring, men Gud nåde den som byter ut trillingnöten, tar in Axl Rose som sångare i AC/DC, eller gör en ny filmatisering av en Astrid Lindgren-berättelse. Just där befinner vi oss nu, i de mest otrygga av tider kommer någon klåpare på att göra en nyversion av ”Ronja Rövardotter”, Astrid Lindgrens mästerverk från 1981. Tage Danielssons sista regissörsgärning från 1984, med skådespelare som Lena Nyman, Allan Edwall, Per Oscarsson och med en livs levande Astrid Lindgren vakande någonstans i skogsbrynet – hur ska den någonsin kunna blir bättre? Är ingenting heligt längre?