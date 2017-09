Ronaldo tillbaka för mästarlaget

Cristiano Ronaldo under tisdagens träning inför mötet med Apoel Nicosia. En match som blir ett efterlängtat avbrott i den pågående och totalt fem matcher långa avstängningen som portugisen avtjänar i den spanska ligan. Foto: Paul White/AP/TT

Efter att ha knuffat en domare i supercupfinalen mot Barcelona i augusti har Real Madrid-stjärnan Cristiano Ronaldo varit avstängd under inledningen av det spanska ligaspelet. Avstängningen gäller dock inte i Champions League – vilket innebär att turneringens främsta målskytt genom tiderna är tillbaka när Real Madrid ska möta cypriotiska Apoel. Ett motstånd som han för tre år sedan var med om att besegra med 8–2 över två kvartsfinalsmatcher.

– Cristiano är fokuserad och är väldigt glad att få spela igen, säger tränaren Zinedine Zidane på presskonferensen inför matchen.

Sett till truppläget och formen en skapligt viktig förstärkning för mästarlaget, som har gått knackigt i inledningen av säsongen.

1–1 i helgens ligamatch mot nykomlingen Levante var den största missräkningen hittills för "Los Blancos" – som dessutom blev kostsam. Karim Benzema klev av skadad mindre än en halvtimme in i matchen, och förväntas enligt spanska AS vara borta fyra till sex veckor efter smällen. Dessutom är unga stjärnskottet Marco Asensio, klubbens bästa målskytt hittills denna säsong, ett frågetecken efter att ha haft skadekänningar under veckan.

Lägg därtill att klubben under sommaren sålde målskytten Alvaro Morata till Chelsea.

Förutom oprövade spanjoren Borja Mayoral, som var utanför matchtruppen av taktiska skäl i helgen, är därmed Ronaldo den enda naturliga centrala anfallaren som är tillgänglig.

– Det kan vara så att vi saknar en "nia" då vi inte lyckades värva någon i sommar. Vi ville ha kvar Morata men han ville lämna för mer speltid och det får vi respektera, säger Zidane.

I den andra matchen i grupp H, som av många tilldelats epitetet "dödens grupp", spelar Tottenham hemma mot Borussia Dortmund. Alexander Isak finns registrerad i Dortmundtruppen och har funnits med på bänken, utan att få hoppa in, i samtliga Bundesligamatcher hittills.

Emil Forsberg har startat de två senaste för sitt RB Leipzig och förväntas göra det igen när de kliver in i sitt första Champions League någonsin. Med förra säsongens semifinalister Monaco som motstånd blir det upp till bevis direkt för den debuterande klubben.

Sam Larsson hoppade in och gjorde mål i sin Feyenoorddebut i helgen, och ställs nu på sin nya hemmaplan i Rotterdam mot Manchester City.

Fakta: Champions Leagues första omgång Tisdagskvällens matcher (avspark 20.45)

Grupp A: Manchester United–Basel, Benfica–CSKA Moskva.

Grupp B: Bayern München–Anderlecht, Celtic–Paris SG.

Grupp C: Chelsea–Karabach, Roma–Atlético Madrid.

Grupp D: Barcelona–Juventus, Olympiakos–Sporting Lissabon.

Onsdag (avspark 20.45)

Grupp E: Liverpool–Sevilla, NK Maribor–Spartak Moskva.

Grupp F: Sjachtar Donetsk–Napoli, Feyenoord–Manchester City.

Grupp G: Porto–Besiktas, Leipzig–Monaco.

Grupp H: Tottenham–Dortmund, Real Madrid–Apoel Nicosia.

Fakta: Champions League 2017–2018 32 lag är fördelade på åtta grupper. De två bästa lagen ur varje grupp går till slutspelet som inleds tidigt våren 2018.

12–13 september: gruppspelsomgång 1.

26–27 september: omgång 2.

17–18 oktober: omgång 3.

31 oktober–1 november: omgång 4.

21–22 november: omgång 5.

5–6 december: omgång 6.

Februari–mars 2018: Åttondelsfinaler.

April: Kvartsfinaler.

April–maj: Semifinaler.

26 maj: Final i Kiev, Ukraina.