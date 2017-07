Romeo och Juliet

Det är ironiskt, egentligen. Den intima gräsplätten mellan Bjälbopalatset och Birgittakyrkan är ett akustiskt under. Vadstenaensemblen behöver inga mikrofoner. Det är bara att spela som man alltid gjort, med knappt någon scenografi och med en blandning av professionella aktörer och lokala amatörer. Ett orgelackord tränger ur kyrkan, en svala far över publiken. Här regerar det självklart enkla.

Här spelas sommartid Shakespearepjäser sedan två decennier. ”Romeo och Juliet” är pjäsvalet 2017. Regissören Johanna Lazcano – som själv spelat här under flera år – har förlagt handlingen till idag, förtydligat hur två gäng slåss mot varandra. Hon gör, om man så vill, en talad version av ”West side story – den populära 50-talsmusikalen som ju bygger på Shakespeares kärlekstragedi om hur våldsam gruppmentalitet, social identitet och ett slags hederskultur slår hänsynslöst mot individen.

Då och då händer det som inte får hända. Tekniken brister. Något går sönder. Olika yrkesgrupper irrar över scenen – men till slut kör man ändå, utan inspelad stämningsmusik. Detta händer ju ibland. Oftast ordnar det sig, ensemblen är så fylld av adrenalin att föreställningen blir än mer elektrisk.

Ibland går ändå kraften ut iscensättningen, en ofokuserad osäkerhet infinner sig. Den här julionsdagen är ingen lycklig kväll för Shakespeare på gräsgården. Även om ljudet återuppstår efter paus. Det är dessutom en rätt skör iscensättning Lazcano skapat. Hon låter Juliet vara döv, och handteckna sina repliker. Om dessa dialoger blir för långa tappar scenerna energi. Nemanja Stojanovic – från Backa Teater – och Johanna Hovergren sliter som kärlekspar men riktigt vad som får deras kärlek att flyga förblir oklart. Lazcano lyckas inte skapa scenerier som utvecklar, övertygar.

Iscensättningen innehåller flera mycket erfarna aktörer – Åsa Persson som Amman, Isa Aouifia som pappa Capulet, Inga Onn som hans fru – ändå lyfter det inte riktigt. Bortsett från Wayra Monasterio som en mycket charmig Benvolio. Regin låser sig dessutom ofta fast vid en alltför utdragen psykologisk realism.

Ett – som det verkar – gäng flyktingkillar spelar med gruppen lokala amatörer. Det fungerar alldeles utmärkt, och blir en viktig del av integration och kontaktyta med detta nya land med sina ljusa, iskalla kvällar.

Det är förstås helt orättvist att bedöma en iscensättning en kväll som denna, så fylld av nödlösningar, omtagningar och allmän frustration. Så är det med teater, det är en konstart där vad som helst kan hända. Och där förmågan att improvisera och anpassa sig efter förutsättningarna är en del av yrkesskicklighet. På så sätt har det inte hänt så väldigt mycket sedan Shakespeares dagar.