Filmregissören och manusförfattaren James ­Ivory tycks besitta en outsinlig skaparkraft. I sommar fyller han 90 år, men sin höga ålder till trots fortsätter han att ägna sig åt filmskapandet. För sitt manus till den kritikerrosade filmen "Call me by your name" (2017), i regi av Luca Guadagnino och baserad på André Acimans roman med samma titel, har Ivory fått många lovord och nominerats till bland annat en Oscar och en BAFTA-utmärkelse.