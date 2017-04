”Romanen överraskade mig totalt”

Född: 1949 i södra London.

Aktuell med: Romanen "Mödrarnas söndag" (Albert Bonniers Förlag) i översättning av Hans-Jacob Nilsson. Medverkade på Kulturhuset Stadsteaterns internationell författarscen i torsdags kväll.

Debuterade 1980 med "The sweet-shop owner". Har därefter gett ut nio romaner och flera novellsamlingar, senast "England and other stories" (2014).

Tilldelades 1996 Bookerpriset för romanen "Last orders" ("Sista beställningen”, 1997). På svenska finns sedan tidigare bland andra "En högre rymd" (1988) och "I alla sina dagar" (1992) utgivna.