I en dråplig scen i Aristofanes komedi "Grodorna" från 405 f Kr får tragöderna Aischylos och Euripides tävla om att utsäga och lägga citat från sina egna pjäser på en våg. Aischylos versrader innehåller "tyngre" företeelser (till exempel "stridsvagn") än de som Euripides väljer (till exempel "järnklubba"). Innehållet i versraderna förvandlas således till ett slags konkret tyngd, och de citat som "väger" mest är också de som bedöms vara bättre. Denna festliga tävling i litterärt mästerskap låter oss ana hur den avbildande litteraturen hos åskådare eller läsare förmår skapa en illusion av den ­avbildade verkligheten. Den intrikata relationen mellan ord och de sakförhållanden de syftar på – och, så att säga, hur vi väger orden på Aristofanes våg – ges en genomgripande och intressant behandling i Peter Boxalls studie "The value of the novel" (Cambridge University Press).