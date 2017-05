Rolling Stones till Sverige i höst

De brittiska rockfarbröderna kommer till Stockholm i höst. Foto: Lars Pehrson / SvD

Den 12 oktober intar Rolling Stones scenen på Friends Arena i Solna. Konserten ingår i turnén ”Stones – No filter” där bandet besöker tolv olika arenor runt om i Europa under september och oktober. De svenska fansen kan förvänta sig hits som ”Gimme Shelter”, ”Paint It Black”, ”Jumpin Jack Flash”, ”Tumbling Dice” and ”Brown Sugar”, men varje framträdande är också sagt att ha ett par oväntade, av slumpen valda överraskningar från deras enorma arsenal av låtar.

Biljetterna släpps den 15 maj. Hela turnéschemat går att finna på bandet hemsida.