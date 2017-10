Rollén i inspelat samtal: ”Vill du hamna i fängelse?”

Ola Rollén började inte undersöka om han eventuellt kunde betraktas som insider enligt norsk lag förrän avtalet om den emission i Next Biometrics – som han förhandlat fram med företagets vd – hade skrivits under och behandlats av styrelsen i Next. Det visade åklagarens presentation av bevisen mot Hexagons vd Ola Rollén under rättegångens andra dag.