Efter mer än ett års arbete med programmering och testning kan man nu ladda ner appen ”Wilum og Bellum”, som betyder ”Vi vill och vi kan”. Den är ett hjälpmedel för förskolebarn så att de kan lära sig älvdalska. Men appen kan användas av vem som helst.

180 skolbarn har hjälpt till att rita olika bilder till appen. Jörgen och Moa är två av de som varit med och gjort innehåll.

Emil Eriksson, barn- och ungdomssamordnare på Älvdalens kommun, har sett till så att appen blivit verklighet. Foto: Ulf Palm

Förutom att rita fick Moa och Jörgen också spela in älvdalska ord till bilderna. Jörgen spelade in 96 ord och Moa spelade in 127 ord.

– Jag är stolt över att det är min och Moas röst i appen, säger Jörgen.

Jörgen och Moa lärde sig älvdalska när de var små. I dag pratar de älvdalska varje dag med familj och vänner.

Vad hoppas ni på med appen?

– Det är roligt att älvdalskan får leva vidare bland alla småbarn via appen, säger Jörgen.

– Jag hoppas att de lär sig älvdalska och fortsätter att prata det när de blir vuxna. Och när de får barn sen så tycker jag att de borde lära sina barn älvdalska också, säger Moa.

"I appen kan man spela memory, titta på bilder och spela upp olika ord på älvdalska, så att man lär sig hur de låter", säger Jörgen. Foto: Ulf Palm

Va? Vad betyder det? Minoritetsspråk: Ett språk som talas av en mindre del av befolkningen i ett land. I Sverige finns det fem minoritetsspråk som är officiellt erkända: finska, jiddisch, samiska, meänkieli och romani. De som talar ett minoritetsspråk har rätt att få undervisning i det och samhället har skyldigheter att se till att information även finns på det språket.

Visste du att... ⎝ Älvdalska avviker kraftigt från andra svenska dialekter. ⎝ Dialekten är nästan helt oförståelig för andra svensktalande. Källa: Älvdalens kommun

Några ord från appen: Flugusopp (flugsvamp) Klukka (klocka) Baðruom (badrum)

Prova på SvD Junior

junior.prenservice.se