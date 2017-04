Lejonkvinnan

Betyg: 4 av 6

Sagan om skönheten och odjuret fortsätter att fascinera. Disney har till och med gjort två versioner, av vilka den senare just nu drar storpublik på bio. I romanen ”Løvekvinnen” vänder författaren Erik Fosnes Hansen på rollerna. Här föds en liten flicka helt täckt med hår, ja päls, i en namnlös norsk by. Mamman, en skönhet, dör vid förlossningen och pappa stinsen lämnas förlamad av sorg. Romanen bygger inte på någon verklig persons biografi, vilket underlättar för regissören att ge historien en sagoaktig prägel, något den enbart vinner på. Eva, som flickebarnet heter, spelas av tre flickor i olika åldrar som helt skarvlöst flyter över i varandra under den tid filmen utspelar sig, från 1912 till 1936. Masken är utmärkt även om Eva mer ser ut som en söt varulv än ett lejon. Alla tre är lika rörande i rollen som den mycket udda flickan.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Rolf Lassgård spelar Evas pappa Gustav som helst av allt vill glömma och gömma flickan. När Eva gör uppror låser han in henne i ett städskåp. Han vägrar helt enkelt att se henne som ett barn, till och med ett begåvat barn. Han är väl filmens egentliga ”odjur” som skulle behöva väckas ur sin förtrollning i stället för att gå med skygglappar genom livet. Rolf Lassgårds gestaltning väcker ändå vår sympati. Vi ser Gustavs inre kamp, orättvist drabbad som han uppfattar sig, men ändå stoisk inför ödet. Husan Hanna tar sig an föräldrarollen.

Allt går lite väl friktionsfritt.

Annons X

Nu tröttnar Eva till sist på sin far och rymmer. Ett övergrepp av en läkare, mycket hastigt beskrivet, blir den utlösande faktorn för att hon ska ansluta sig till en av tidens ”freak-shows”. Målet är att tjäna pengar och utbilda sig, vilket hon gör. Här behövs ingen prins.

En invändning mot filmen är att allt går lite väl friktionsfritt. Alla vassa kanter har slipats av, inga konfrontationer blir någonsin riktigt allvarliga. Även den mobbning Eva utsätts för är av mildaste slag. Men tar man ”Lejonkvinnan” för vad den är, en saga om att överleva ett annorlundaskap, är den helt passabel.