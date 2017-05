Rolf Harris släpps på fri fot

Rolf Harris. Arkivbild. Foto: Lefteris Pitarakis/AP/TT

Den australiske underhållaren Rolf Harris släpps ur fängelse. Den 87-årige före detta tv-stjärnan står inför rätta i London för sexövergrepp riktade mot sju kvinnor och unga flickor. Under den pågående rättegången har han medverkat via videolänk, men släpps nu alltså på fri fot under de kvarvarande rättegångsveckorna.

De misstänkta övergreppen ska ha skett mellan 1971 och 2004 och offren var vid brottstillfällena mellan 12 och 27 år gamla. Harris avtjänar redan ett straff för flera liknande brott. I juli 2014 dömdes han till fem år och nio månaders fängelse för sexuella övergrepp mot fyra minderåriga flickor, däribland sin dotters bästa vän. Harris avslöjades i samband med den skandal vid BBC, där programledaren Jimmy Savile under många år förgrep sig på unga kvinnor.

Harris slog igenom i tv-serien "The Rolf Harris show", var verksam i Storbritannien och var länge en av de största tv-personligheterna där.