Roland-skaparen Kakehashi är död

Daft Punks låt "Revolution 909" kom 1997. Arkivbild. Foto: Matt Sayles

Kakehashi skapade en rad populära syntar och banbrytande trummaskiner som TR-909 och TR-808.

Ljudet från Kakehashis trummaskiner, som började säljas i början av 1980-talet, kom att bli avgörande för utvecklingen av såväl house och techno som hiphopen. Bland de låtar som använder sig av TR-909 finns Daft Punks "Revolution 909", Inner Citys "Big fun", Black Box "Ride on time", Orbitals "Halycon (On and on)" och Gorillaz "Plastic beach".

2013 tilldelades Kakehashi en Grammy i teknikkategorin för sin insats inom musiktekniken.