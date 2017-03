Rökningen i världen har minskat

Rökningen i världen minskar, enligt en ny studie. Arkivbild. Foto: Fredrik Varfjell /NTB Scanpix/TT

WHO:s ramkonvention för tobakskontroll (FCTC) som undertecknades 2005 har bidragit till att rökningen globalt i genomsnitt har minskat med 2,5 procent de senaste 10 åren.

I en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, skriver forskare från University of Waterloo i Kanada och Världshälsoorganisationen (WHO) att medan framsteg mot den "globala tobaksepidemin" har varit betydande, har det fortfarande inte nått de mål som sattes 2005.

FCTC undertecknades av 180 länder och innebar att de skulle införa höga tobaksskatter, rökfria offentliga miljöer, varningsskyltar, omfattande reklamförbud och stöd för rökare som vill sluta.

Annons X

I studien analyserade forskarna WHO:s data från 126 länder, varav 116 undertecknat FCTC. Forskarna konstaterar att rökningen i genomsnitt har minskat till 22,2 procent 2015 från 24,7 procent tio år tidigare. Rökningen har enligt studien minskat i 90 av länderna, ökat i 24 och ligger oförändrat i 12 av undersökta länderna.

Forskarna såg den största minskningen av rökning i de länder som helt genomfört de fem kraven i konventionen.

Studien kan inte ge en total global bild av rökningen i världen då endast 65 procent av länderna hade de uppgifter som behövdes för analysen, men studien innehåller länder från alla inkomstnivåer och regioner, enligt forskarna.