Rohdéns mål ger Crotone chansen

Marcus Rohdéns mål mot Udinese gav nytt hopp åt Crotone. Arkivbild Foto: Antonio Calanni/AP/TT

Marcus Rohdéns första mål för Crotone i den italienska Serie A-fotbollen kunde inte ha kommit lägligare. Målet var matchens enda hemma mot Udinese och det gav Crotone nytt hopp i kampen för att hänga kvar.

Under hela säsongen har Crotone parkerat under nedflyttningsstrecket och nykomlingens chans att överleva i högsta serien har klassats som minimala. Crotone är visserligen kvar under strecket med två omgångar kvar, men avståndet upp till Empoli, den närmaste räddningsplankan, är nu bara en poäng sedan Empoli förlorat (2–3) borta mot Cagliari.

Men avslutningen är ytterst svår. Först väntar Juventus borta och sedan Lazio hemma i sista omgången.

Napoli gjorde 5–0 borta på Torino och satte rejäl press på Roma i kampen om andraplatsen, den som betyder gruppspel i Champions League. Napoli är två poäng före Roma som tar sig an ledande Juventus i kvällens toppmatch.

Seger för Juventus och klubben tar sjätte raka ligatiteln.