Rögle vann igen: "Betyder mycket"

Rögles Jesper Williamsson, som gjorde mål för första gången på tre år. Foto: Björn Lindgren/TT

Rögle hade precis blivit av med sin förlustsvit på 13.

Laget med nyvunnet självförtroende tog hem segern, Rögle vann med 3–1.

Precis före landskampsuppehållet tog jumbolaget i SHL, Rögle, den efterlängtade segern, 2–1 över Djurgården, efter att inte ha vunnit sedan i december. Självförtroendet hängde kvar över uppehållet och det blev en andra seger i följd.

– Det här betyder mycket för gruppen, säger Jesper Williamsson, backen som gjorde sitt första mål sedan säsongen 2013–14, till C More.

– Det är alltid kul att göra mål, de i laget har tjatat om det länge.

Karlskrona, skrällag i höstas, hade åkt ner till nionde plats i tabellen efter sin långa förlustrad. Inte sedan den 30 december hade Blekinge-laget vunnit i SHL – då var det just Rögle som åkte på stryk efter 3–2 på övertid.

Karlskrona hade vunnit alla tre tidigare möten med Rögle den här säsongen och hoppades på ytterligare en seger, den här gången med ny huvudtränare. Pelle Hånberg fick gå under uppehållet och Ove Molin fick ta klivet upp.

Tränarbytet gav ingen omedelbar effekt. I stället blev det en tolfte förlust i följd.

– Det är trist att förlora. Vi tyckte att vi fick matchen dit vi ville, men så tog de time out och efter det behärskade de matchen. Vi blev slarviga, säger Ove Molin till C More.

Karlskronas Joel Kellman gjorde matchens första mål i första minuten i andra perioden. Rögles Cade Fairchild kvitterade senare i perioden.

I början av den tredje kom Rögles ledningsmål då Jesper Williamsson satte dit klubban och styrde in pucken på Simon Ryfors passning. Felix Schütz svarade för 3–1, i power play, och 4–1 satte Daniel Sylwander i tom kasse med knappt fyra minuter kvar av matchen.

Rögle är kvar på sista plats i tabellen, är nu sex poäng efter Leksand.