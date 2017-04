Den forne Pink Floyd-medlemmen Roger Waters gör sig redo att släppa sitt första rockalbum på 25 år.

"Is this the life we really want" heter skivan och den släpps den 2 juni, enligt ett pressmeddelande från skivbolaget Columbia Records som också beskriver den som "en rättfram kommentar till den moderna världen och osäkra tider" och en "naturlig uppföljare" till Pink Floyd-albumen "Animals" och "The wall".