Röda stugor som protest mot skyskrapor

Byggandet har gått på högvarv de senaste åren. Samtidigt har klagomålen på det nybyggda blivit allt mer högljudda. MIssnöjet har tagit sig uttryck i krav på hus i gammal stil och ilska över ”fyrkantiga lådor”.

Arkitekturupproret, med sina idéer om traditionellt inspirerad arkitektur, verkar idag ha överröstat Yimbys – Yes in my backyards – rop på skyskrapor.