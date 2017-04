Artisten och Fleetwood Mac-medlemmen Stevie Nicks gästar Lana Del Rays album. Arkivbild. Foto: Richard Shotwell

Lana Del Ray har avslöjat ännu en gästartist på sitt kommande album "Lust for life", skriver Pitchfork. Skivan gästas av ingen mindre än Fleetwood Mac-stjärnan Stevie Nicks.

Sedan tidigare står det klart att Del Ray samarbetar med The Weeknd i titelspåret "Lust for life" och att Sean Ono Lennon hoppar in i låten "Tomorrow never came". Något datum för när skivan släpps finns ännu inte.