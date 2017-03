Robotarna som lär kodanalfabeter att programmera

Robotarna Dash och Dot är söta nog att väcka både akuta ömhetskänslor och latent programmeringsintresse. Det finns en rad appar att styra dem med, bland annat ”Go” och ”Blockly”. Den förstnämnda är ett supersimpelt verktyg för att styra sina småbottar medan den senare liknar programmeringsspråket ”Scratch”, där man pusslar ihop kommandon och löser utmaningar med smart kod.

Wonder Workshop | Home of Dash and Dot, robots that help kids learn to code