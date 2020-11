Bibelns Gilead är berömt för sina betesmarker och sin balsam. När profeten Jeremia klagar över folkets ondska utbrister han bland annat: ”Finns ingen balsam i Gilead, finns ingen läkare där? Varför läker inte såren hos mitt arma folk?” En klassisk spiritual från 1854, ”The sinner's cure”, besvarar profetens fråga jakande: ”There is a balm in Gilead, / To make the wounded whole; / There is power enough in heaven, / To cure a sin-sick soul.” Det finns balsam i Gilead som kan läka såren. ”The sinner’s cure”, Syndarens bot, vore en adekvat titel också på den amerikanska romanförfattaren och teologen Marilynne Robinsons stora romanbygge, som inleddes år 2004 och nu fått sin fullbordan.

Med det fiktiva präriesamhället Gilead som utgångspunkt växer Robinsons romanbygge till en exposé över efterkrigstidens USA, där utsattheten och nöden hela tiden finns runt hörnet. Om den förra romanen i sviten, ”Lila”, skildrade de egendomslösas kringstrykande tillvaro på landsbygden, beskriver ”Jack” (Farrar, Straus and Giroux) storstadsproletariatet, utlämnat åt främlingars godtyckliga välvilja – beroende av hyresvärdar och tillfälliga arbetsgivare, pastorer, poliser och pantlånare.