Robin står bakom Robin i Kiev

Robin Bengtsson, född 1990 i Svenljunga. Slog igenom i "Idol" 2008 där han kom på tredje plats. Fick ett nytt genombrott i Melodifestivalen 2016 och vann sedan årets upplaga av musiktävlingen. Representerar nu Sverige i Eurovision Song Contest med "I can't go on".

Robin Stjernberg, född 1991 i Hässleholm. Slog igenom i "Idol" 2011 där han slutade tvåa. Vann Melodifestivalen 2012 med "You" och tävlade sedan för Sverige i Eurovision Song Contest där det blev en 14:e plats. Kombinerar nu artisteriet med låtskrivande.