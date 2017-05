Robin sjöng för ambassadören

Robin Bengtsson uppträdde på ett galleri i Kiev under ett mingel som arrangerades av den svenska ambassaden. Foto: Pontus Lundahl/TT

Robin Bengtsson firade på onsdagskvällen sitt avancemang i Eurovision Song Contest genom att besöka ett mingel som arrangeras av Sveriges ambassad i Ukraina.

Till gästernas stora förtjusning framförde Robin en avskalad version av "I can't go on" – med Erik Segerstedt bakom pianot.

Sedan körde de en tolkning av Gavin DeGraws låt "Meaning".

– Han är en artist som vi båda verkligen gillar, sade Robin Bengtsson från scenen.

Ambassadören Martin Hagström, som inledde minglet med att skryta om Sveriges starka resultat i Eurovision, var nöjd med tillställningen och hoppas nu på ännu en framskjuten blågul placering i finalen på lördag.

– Jag tror att Robin har goda chanser. Det är en låt med fart i och den där tempoväxlingen gör också att det finns ett sug i den. Det kan mycket väl funka, säger han.