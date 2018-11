"Glöm vad du tror att du känner till", uppmanar filmens inledande berättarröst, och det är en uppmaning värd att ta på i alla fall lite allvar: "Robin Hood" anno 2018, regisserad av långfilmsdebuterade tv-regissören Otto Bathurst, försöker nämligen revidera berättelsen om den socialistiske adelsmannen, eller åtminstone utrusta honom med den samtida filmens mesta trend-accessoar: en fräsch backstory.

I Bathursts film är Robin visserligen fortfarande en återvändande korstågssoldat med en nyfunnen bästis i den moriske krigaren John (Jamie Foxx), men hans flickvän Marian har under åren som Robin stridit i fjärran östern gått och gift sig med den politiske strebern Will Scarlett. Sheriffen av Nottingham är en kylig demagog med en islamofobisk retorik och en klädstil som är mer SS än Medeltidsveckan. Och just ja, broder Tuck jobbar åt sheriffen.