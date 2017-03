Robin Bengtsson efter segern. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

2016 var det Frans som inte gav konkurrenterna en chans. I förhandstipsen stod han nästan ensam. I år var det mycket hårdare med flera riktigt bra bidrag från Nano, Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia, Robin Bengtsson och Mariette.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Själv tippade jag Wiktorias låt ”As I lay me down” och tycker nog fortfarande att hon förtjänade segern. Robin Bengtssons bidrag var den sämsta av de tre favoriterna Wiktoria, Nano och Robin. Men han kommer definitivt inte göra bort sig i Eurovision song contest i Kiev, Ukraina.

Robin Bengtssons glädjestrålande min när vinstbeskedet kom var rörande. Han såg lite gråtmild ut. Nu blir det Eurovision song contest i Kiev, Ukraina som gäller för den 26-åriga sångaren. Först semifinal den 9 maj och förhoppningsvis finalen den 13 maj kl 21.

Annons X

Årets Mello, även om den fortfarande är för lång och ojämn, lyckades få ihop flera bra låtar till finalen. Debutanten Nano sjöng sin rörande ”Hold on”, som precis som Wiktorias låt, fastnade omedelbart. Även Benjamin Ingrosso gjorde bra ifrån sig liksom Jon Henrik Fjällgren som tillsammans med Aninia fick ihop en smittande låt och refräng. Mariettes utstrålning är inte heller lätt att glömma och Owe Thörnqvist, som fyller 84 år på söndag, fick hela arena att studsa.

Den internationella juryn röstade fram Robin, Nano och Mariette. Wiktoria fick bara röster från Storbritannien och därmed var det kört.

Själv trodde jag att det skulle gå bättre för Anton Hagman, som satt med sin akustiska gitarr utan några som helst koreografiska finesser. Han bjöd på en riktigt bra refräng och var faktiskt killen som slog ut Loreen i Andra chansen. En underdog som inte kom någon vart. Synd.

Bland årets programledare var Clara Henry den som lyste mest. Tyvärr är ju manusen oftast skrivna av olika manusförfattare så hennes humor, som hon visar i sina vloggar på Youtube, kommer inte riktigt fram. Ungefär som med Gina Dirawi förra året.

Ordentligt larvig var ängsligheten hos SVT som fick artisterna Lisa Ajax och Robin Bengtsson att tveka om textraderna i sina låtar. Bort med ”you look this fucking beautiful” och ”I don’t give a fuck/.../fuck what they say” och in med något mesigare. Men Lisas Ajax behöll faktiskt sitt ”fula” ord. Det är 2017 och det är inte helt nödvändigt att gå den amerikanska vägen. Snart kommer väl en cencurton precis som i USA.

I år slapp vi i alla fall rabaldret från förra året då Anna Book diskades och Charlotte Perrelli plötsligt inte fick vara programledare men ändå var det. Schlagergeneralen Christer Björkman ställde inte till med så mycket förutom att han lät Dani M medverka i en pausunderhållning i Andra chansen trots många exempel på antisemitiska yttranden från rapparen. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) riktade hård kritik mot SVT: ”Jag tycker att SVT är historielösa och aningslösa”, sa Willy Silberstein i SKMA:s styrelse till Expressen.

Mer upprörda verkade många kritiker blivit av att Loreen åkte ut. Visst växte låten efter ett antal spelningar men det var ju inte direkt ”Euphoria” hon ställde upp med. Så Mello överlever nog det också.

Till sist, om någon kommer att sakna Christer Björkman det närmaste året kan hen trösta sig med att han är tävlingsproducent i Eurovision song contest i Kiev. Han kommer att producera samtliga tävlande bidrag och ansvarar alltså för hur de 43 tävlande bidragen presenteras i tv-rutan. Återstår att se hur han placerar Robin Bengtsson i finalen. Om han nu når dit.