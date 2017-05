Robin Bengtsson: "Riktig rysare"

Robin Bengtsson möter pressen efter finalen i Eurovision Song Contest. Foto: Pontus Lundahl/TT

Under repetitionerna har allt från in ear-medhörning till rullband och kameror krånglat. Men när det väl gällde i finalen av Eurovision Song Contest stämde allt för Sverige och Robin Bengtsson

– Jag var nog mer taggad än någonsin, tror jag. Jag kände "viben" i arenan, att det var jubel och skrik, så det var skitskönt. Jag vet inte om det var det mest perfekta framträdandet sångmässigt och så men det var det härligaste framträdandet, säger Robin Bengtsson när han möter pressen efteråt.

Under jurygruppernas röstredovisning trillade poängen in i en jämn ström till det svenska bidraget. Till slut, efter att också telefonrösterna delats ut, landade "I can't go on" på en femte plats.

– Det var verkligen vårt mål, topp fem, så vi är sjukt nöjda. Det känns helt fantastiskt, säger Robin Bengtsson, som också hyllar vinnaren Salvador Sobral från Portugal:

– Jag tycker om den jättemycket. Jag sa redan från början att jag trodde att den skulle segla upp och ta hem det, så jag hade tydligen bra känsla för det. Sedan överraskade Moldavien, jag har gillat den låten personligen, så det var roligt att den kom trea. Kul att Norge kom tia också.

TT: Du slog favoriten Italien också.

– Ja, det kändes faktiskt jätteskönt.

TT: Du var också bara 30 poäng från tredjeplatsen, vad säger du om det?

– Trea hade så klart varit ännu bättre men eftersom femma var ett drömscenario så är vi jättenöjda. Det var spännande, vi var ju trea efter juryomgången, så det var en riktig rysare.

Nu väntar en natt av firande i Kiev.

– Vi ska möta alla som har varit och hejat i arenan. VI ska fira hela natten lång, så länge vi orkar, med familjer och alla inblandade.