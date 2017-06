Robin Bengtsson öppnar årets Allsång

Robin Bengtsson har haft ett skapligt år. Efter segern i Melodifestivalen fortsatte resan till Eurovision där han slutade på en hedervärd femte plats. Nu är han med och öppnar sommarens "Allsång på Skansen", men det är inget som gör honom nervös.

– Inte direkt, det känns mest roligt. Det brukar vara go' stämning i första programmet, alla är taggade över att det drar igång. Det ska bli skitkul, och jag ser väldigt mycket fram emot att få välja en allsång och springa runt här i gångarna med mikrofonen, säger Robin Bengtsson.

Vilken låt han själv kommer att framföra har han inte bestämt än – men det är nog ingen vågad gissning att publiken kommer få höra vinnarlåten "I can't go on".

– Jag tror att det är vad de vill ha, men jag har inte bestämt mig än, säger Robin Bengtsson.

Förutom medverkan i allsången väntar en intensiv sommar med "Diggiloo"-turné och även flera spelningar med det egna bandet.

– Jag kommer ha fullt upp, men det är bara massa roligt så det är bara att åka med tåget.

I första programmet medverkar även Shima Niavarani, som under året har setts i musikalen "Bullets over Broadway". Hon ska sjunga den egna låten "Like a stranger".

Shima Niavarani var med för tre år sedan då hon kuppade sig in inför en ovetande publik. Det blir dock ingen repris på det upptåget denna gång.

– Det blir lite svårare i år, för nu är det nog fler som känner igen mig, säger hon.

Shima Niavarani förklarar att hon älskar idén med allsång och känslan den skapar.

– Folk blir så glada när de får sjunga i grupp, och det gör programmet extra stort, säger hon.

I säsongspremiären medverkar också Tomas Ledin och Sabina Ddumba.

Sanna Nielsen, som tog över programledarskapet efter Petra Marklund, gör sitt andra år på Sollidenscenen. Hon säger att publiken inte ska räkna med några stora förändringar jämfört med i fjol.

– Jag tycker vi hade en jättefin sommar förra året, och nu vill jag bara förädla det. Men det är direktsändning, och allt kan hända, säger Sanna Nielsen.

"Allsång på Skansen" sänds i SVT1 på tisdag klockan 20.00.