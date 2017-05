Robin Bengtsson: ”Jag färgade mitt hår i silver”

Foto: Noella Johansson/TT

Min favoritkonstnär alla kategorier: Bryan Adams som fotograf.

Jag brukar få höra att jag ser ut som: Skådespelaren Cillian Murphy. Ofta, kanske två gånger i veckan. Första gången visste jag inte vem han var, men nu kan jag se likheterna och följer hans tv-serie ”Peaky blinders”.

I mitt tonårsrum hängde en bild på: Motocrossförare. Jag körde själv i jättemånga år, ville bli proffs, men lade ner det när jag var 16–17. Chad Reed från Australien var favoriten. Jag färgade mitt hår i silver för att han gjorde det.

Min mest spelade artist: John Mayer, sen fyra-fem år tillbaka. Hans musik funkar i alla sammanhang, både när man äter middag eller kör bil.

Ingen får fler likes av mig i sociala medier än: David Batra, jag älskar hans podd om lokalnyheter som han brukar lägga upp bilder på på instagram.

Vem är din största konkurrent i Kiev?: Francesco Gabbani från Italien utan tvekan. Jag gillar Nathan Trent från Österrike mer, hans låt är mer klassisk. Men Gabbani är segertippad med sin gorillasidekick.

En fiktiv karaktär jag känner igen mig i: Bert i ”Berts dagbok”. Hur han flamsar och dagdrömmer om tjejer.

Jag har aldrig berättat för någon att jag älskar: ”Keeping up with the Kardashians”. Det går inte att sluta titta.

Inget kan göra mig lika irriterad som: Stockholmstrafiken.

På min begravning borde någon läsa en dikt av: Jag vill inte ha nån diktläsning. Hellre en fin sång och då kanske nåt med Ted Gärdestad.

Den senaste person jag ljög för: En försäljare på en marknad i Jerusalem. Jag prutade på en väska.

I mitt nästa liv vill jag bli återfödd som: En flyttfågel så jag kan dra söderut hela vintern. Nån snabb så jag inte behöver lägga så mycket tid på resan.

Min stilmässiga förebild: Ryan Gosling och hans väl sittande kostymer.

En person jag brukar citera: Narcissistiskt nog mig själv, ”Det är som jag brukar säga…"

Jag borde nog be om ursäkt till: Alla jag har citerat mig själv inför.