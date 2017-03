Robin Bengtsson först ut i Eurovision

Robin Bengtsson inleder årets Eurovision Song Contest. Arkivbild. Foto: Noella Johansson/TT

Robin Bengtsson inleder årets Eurovision Song Contest i Kiev i vår. När startordningen nu är klar har Bengtsson och hans bidrag "I can't go on" har fått nummer ett i semifinalen den 9 maj.

"Sverige startar sitt nummer i kulissen så det kändes som ett roligt sätt att inleda hela årets tävling. Det handlar om att byta energi, tempo och temperament så ofta och så dramatiskt som möjligt. Allt för att tittarupplevelsen ska bli intressant och programmet spännande att följa" skriver ESC:s tävlingsproducent Christer Björkman i ett mejl till SVT:s "Kulturnyheterna ".

Startordningen har satts av det lokala tv-bolaget UA:PBC som står för sändningen och godkänts av den europeiska radio- och tv-unionen EBU. Om den hjälper Sverige att kvalificera sig till finalen den 13 maj återstår att se.