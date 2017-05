Armenien: ”Fly with me”

En av de stora favoriterna i kväll där Artsvik Arutyunyan står för Armeniens bidrag. Hon har medverkat i den ryska versionen av ”The voice” och sjunger nu en text om en flicka, som är en metafor för kärlek. Under repetitionerna har journalisterna på plats röstat om sina favoriter och Artsvik har legat i topp. Då hamnade Robin Bengtsson på 14:e plats. Sångerskan, som varit med i gruppen Jazz Parking Project, framför en svängig ballad, om man kan säga så. Den är vacker och suggestiv med folkmusiktongångar och växer för varje lyssning. Den suger tag helt enkelt.

Betyg: 4

Belgien: ”City Lights”

17-åriga Ellie ”Blanche” Delvaux från Bryssel har, som så många andra, varit med i ”The voice”. Hon sjunger textraderna ”All alone in the danger zone/Are you ready to take my hand?” gång på gång med en väldigt djup röst, som är svårglömd. Och refrängen sitter direkt. Just nu känns den som en riktig vinnarkandidat. Anledningen är att det går att sjunga med redan efter en minut. En klar fördel i denna mastodonttävling. Bästa bidraget i kväll så Robin Bengtsson får se upp.

Betyg: 5

Portugal: ”Amar Pelosa Dois”

En fiol och så är Salvador Sobral igång med en låttitel som kan översättas med ”Love for both” om hur han bönfaller sitt ex att komma tillbaka och ”lära” sig älska honom igen. Otroligt smetigt och dessutom med årets trend: Undvik en smittande refräng. Det är svårbedömt, låter som något från förr med den ljusa rösten och antingen tar alla den till sitt hjärta eller också handlar det om totalflopp. Måste lyssna mer på låten som syrran Luisa Sobral har skrivit.

Betyg: 3

Tjeckien: ”My Turn”

Martina Bárta sjunger oftast jazz och uppträder i Berlin och Prag. I kväll blir det en ballad. Tjeckien kom näst sist förra året och frågan är om de kan toppa detta med en sistaplats i år. Faktum är att det egentligen inte är något större fel på balladen men den livar inte upp och blir därmed ett sömnpiller i årets massiva utbud av ballader. Finns det inget förbud mot ensidighet? Det är ju ändå Christer Björkman, showproducent för Eurovision song contest, som bestämmer.

Betyg: 2