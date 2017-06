Rita Ora till "Sommarkrysset"

Rita Ora. Arkivbild. Foto: Arthur Mola/AP/TT

Den brittiska stjärnan Rita Ora tar med sig sin splitternya singel "Your song" och kommer till Sverige för att spela i TV4:s "Sommarkrysset" i år. Det gör även den amerikanska sångerskan Anastacia, som slog igenom i början av 2000-talet med debutalbumet "Not that kind", enligt ett pressmeddelande från kanalen.

Bland övriga artister i sommarens säsong finns tvillingbröderna och den norska supersuccén Marcus & Martinus och de svenska artisterna Magnus Uggla, Linda Pira, Lilla Namo, Mando Diao och Thomas Stenström.

"Sommarkrysset" spelas in på Gröna Lund i Stockholm.

