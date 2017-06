Nyligen köpte Kinnevik 18,5 procent av aktierna i kabeloligopolisten Comhem för 3,7 miljarder kronor, en affär som fick Comhem-aktien att rusa, skriver Torbjörn Isacson. Foto: Jessica Gow/TT

Riskkapitalbolaget EQT köper över 85 procent av aktierna och rösterna i nätoperatören DGC och lägger ett kontant budpliktsbud på resten av aktierna, som är noterade på Stockholmsbörsens småbolagslista. På säljarsidan finns de dominerande ägarna och grundarna till DGC. DGC:s styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet, som värderar bolaget till 2,3 miljarder kronor.

Budet är en premie på nära 60 procent mot aktiekursen innan DGC handelsstoppades i måndags. Räknat på de senaste 90 handelsdagarna är det en premie på 78 procent, och DGC värderas nu nästan dubbelt så högt som vid det senaste årsskiftet.

För det första är det uppenbart att kabel- och fibersektorn är het just nu.

Nyligen köpte Kinnevik 18,5 procent av aktierna i kabeloligopolisten Comhem för 3,7 miljarder kronor, en affär som fick Comhem-aktien att rusa. Där talas det om framtida möjliga affärer mellan Comhem och Stenbecksfärens Tele2 och MTG.

Medan Comhem tagit ett stenhårt grepp om sina privatkunder, och under många år lyckats mjölka ut stora vinster, så riktar DGC sig till företagsmarknaden.

EQT har också erfarenhet av sektorn, bland annat som gammal ägare till just Comhem, som blev en lysande affär för riskkapitalisten. Idag äger EQT bland annat IP Only, som blir ett systerbolag till DGC, och tanken är att hitta samarbeten.

Medan Comhem tagit ett stenhårt grepp om sina privatkunder, och under många år lyckats mjölka ut stora vinster, så riktar DGC sig till företagsmarknaden. Häromdagen slöt DGC exempelvis ett förlängt och utökat avtal om att leverera fiberförbindelser till alla ICA-butiker i Sverige. Bolaget lyfts i samband med affären fram som en ”etablerad utmanare” för den svenska IT- och telekommarknaden med ”starkt kundfokus och en entreprenöriell kultur.”

Det är långt ifrån vad man kan säga om Comhem, och det lär krävas att DGC kan fortsätta så under EQT, det är inte särskilt lätt att lugga ett bolag som ICA på pengar.

För det andra finns det mycket ”torrt krut” i riskkapitalbranschen just nu, det vill säga pengar att investera. Inte minst EQT har fått in mångmiljardbelopp i sina fonder. Trots att EQT:s vd Thomas von Koch för bara en månad sedan i en intervju med nyhetsbyrån Bloombergs varnade för en betydande chock på marknaden där det är svårt att skydda sig kommer riskkapitalisten nu alltså med ett synnerligen välsockrat bud. Å andra sidan var just digital infrastruktur ett område som EQT-chefen lyfter fram som intressant att investera i.

Och samtidigt som det finns mycket pengar att investera så har säljsidan blivit tuffare. Dels säljs många bolag via auktionsförfarande, vilket gör att priserna lätt pressas upp till väldigt höga nivåer. Dels är det vanligt att hedgefonder tar positioner i samband med uppköpsbud med avsikten att tvinga fram ett högre bud.

Genom att bjuda en rejäl premie redan från start, och därmed omedelbart säkra över 85 procent av aktierna, sänker EQT den risken rejält.

Å andra sidan höjer det onekligen risken framöver när investeringen ska börja avkasta.