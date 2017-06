Risk att USA:s förhoppningar på Kina grusas

Nordkorea är en kommunistisk diktatur som styrs av ledaren Kim Jong-Un. Han tog över ledningen när fadern Kim Jong-Il avled i december 2011. Denne hade i sin tur ärvt makten av sin far Kim Il-Sung.

Nordkorea är ett av världens mest slutna länder och majoriteten av de 25 miljoner invånarna lever under hårt förtryck.

Landet får inte, enligt FN:s resolutioner, avfyra ballistiska robotar eller utföra kärnvapentester. Trots det har Nordkorea fortsatt genomföra provsprängningar och robottester, i syfte att utveckla landets kärnvapenprogram.

Under 2016 genomförde landet två kärnvapenprovsprängningar och över 20 robotuppskjutningar. Hittills i år har Nordkorea avfyrat 16 robotar vid totalt tio olika tillfällen och det har länge talats om att en sjätte kärnvapenprovsprängning kan vara på gång.

Källor: Landguiden, BBC, CNN.