På kort tid har det kommit två rapporter om invandrares sysselsättning och självförsörjningsgrad. I går presenterades SNS:s ”Flykting- och anhöringinvandrares väg till arbete” och förra veckan Entreprenörskapsforums ”När blir utrikes födda självförsörjande?”. Båda beskriver en arbetsmarknad där utrikes födda drabbas hårt av pandemin. De branscher som kraschat hårdast och snabbast är de arbetskraftsintensiva, som restaurang- och hotellnäringen.

Arbetsmarknaden var etnifierad redan innan corona med stora skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda. Enligt Entreprenörskapsforums rapport har det exempelvis tagit i snitt över 13 år innan så lite som hälften av de utrikesfödda uppnått en självförsörjningsgrad på knappt 13 000 kronor efter skatt. Många har aldrig kunnat stå på egna ben.

Nu blir det värre. Visst drabbar viruset hela befolkningen. Men om man ska gå på erfarenheterna från finanskrisen, kommer det vara betydligt svårare för de med svag anknytning till arbetsmarknaden att komma tillbaka i arbete när krisen bedarrat. För dem som anlände under finanskrisåren 2008–2009 visade det sig extra svårt att komma i sysselsättning. Samma sak kan gälla de som anlänt under coronapandemin. Hittills i år har 25 000 personer fått uppehållstillstånd. Knappt hälften av dem är arbetskraftsinvandrare som bara kan stanna om anställningen finns kvar. Övriga måste in på en sämre arbetsmarknad. Redan nu har Sverige Europas femte högsta arbetslöshet.

Forskare talar om de höga ingångslönerna som en viktig orsak till arbetslösheten. Den eviga konflikten mellan arbetsgivare och fackförbund har tänkt lösas genom subventionerade jobb, nu senast etableringsjobben. Det är en kompromiss där staten täcker upp mellanskillnaden mellan en marknadsmässig lön och den som präglar svensk arbetsmarknad. Till skillnad från tidigare subventioner, är konstruktionen enklare. Förhoppningen är därför att företag ska våga anställa i högre grad.

Överenskommelsen träffades för tre år sedan. Regeringen var med på tåget. Men reformen har dröjt. Och dröjt. ”Det tar för lång tid. Hur svårt kan det vara?”, sa LO till tidningen Arbetsmarknadsnytt i november (20/11). ”Det här skulle vara på plats för längesen”, sa Almega i samma intervju.

Etableringsjobben skulle ha införts under 2019, enligt regeringen. Nu har man meddelat att reformen skjuts upp till den 1 oktober. Ett års fördröjning, trots att Sverige aldrig hade råd att vänta.