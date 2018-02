”Riktlinjerna ger utrymme för flera terapier”

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 5/2 framförs kritik mot de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom som Socialstyrelsen publicerade i december förra året. Debattörerna påstår bland annat att varken aktuell vetenskap, beprövad erfarenhet eller synpunkter som kommit in under remissperioden har beaktats under arbetet. Som vi påtalat i tidigare artiklar kunde dock inget vara mer felaktigt.