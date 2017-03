Ridley Scott gör kidnappningsfilm

Ridley Scott. Arkivbild. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Storfilmsregissören Ridley Scott tar ett av världens mest kända kidnappningsfall till vita duken. "All the money in the world" baseras på den verkliga historien om kidnappningen av amerikanen J Paul Getty III.

Sextonårige Getty III kidnappades av italienska maffian 1973 och var barnbarn till oljemagnaten J Paul Getty, som vägrade betala lösensumman på över 150 miljoner kronor. Sonsonens ena öra kapades av och skickades till en italiensk dagstidning, men det dröjde ytterligare sex månader innan J Paul Getty betalade. Han hade då förhandlat fram en betydligt lägre lösensumma.

John Paul Getty III fick svåra alkohol- och drogproblem och avled 2011.

Det är inte känt vilka som ska spela rollerna i filmen, men enligt Varietyförhandlar Natalie Portman om rollen som offrets mamma.

Ridley Scott har regisserat filmer som "Alien", "Blade runner", "Prometheus" och "The martian".