Ridderwall ute efter den perfekta säsongen

Calle Ridderwall och hans Djurgården möter HV71 på bortais i SHL-premiären. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Givetvis kretsar det mesta kring ishockeyn för spelarna och ledarna i SHL under pågående säsong. Djurgårdens lagkapten Calle Ridderwall tillhör dock kategorin som tar det hela ytterligare en nivå. När laget gick på is den 1 augusti gläntade han på dörren till hockeybubblan, och från och med i dag kliver han in för att stanna fram till någon gång på vårkanten. Ibland tar hockeyn över tillvaron lite väl mycket – det vittnar både han själv och hans omgivning om.

– Frågar du min fru skulle hon säga att det blir irriterande ibland. Speciellt när det inte har gått som det ska och jag sitter och grubblar och kanske inte är så närvarande. På det sättet är det inte bra att jag tar med det hem. Men det är svårt att släppa, man jobbar så hårt på något och då vill man att det ska bli bra, säger han.

Ridderwall beskriver sig själv som en perfektionist och personlighetsdraget märks även i andra sammanhang. Under skoltiden blev han förbannad på sig själv när han inte fick MVG och när han är ute på golfbanan är han minst lika resultatorienterad och det kan ”brinna loss” under det som bara skulle vara en trevlig sällskapsrunda.

– Jag har väl inte riktigt lärt mig att njuta av själva processen lika mycket som av resultatet. Det är självklart negativt ibland, men också något jag kunnat använda mig av i idrotten, som har hjälpt mig att ta mig dit jag är. Men ibland är det jobbigt att leva med. Ibland måste man tillåta sig själv att vara nöjd och njuta för att bli en lycklig person, så det är någonting jag får jobba på.

Något annat han har bestämt sig för att jobba på är poängskörden. Förra säsongen stannade han på 17 poäng (sju mål och tio assist) i grundserien. Att jämföra med 27 (7+20) i Sibir Novosibirsk säsongen innan och 30 (17+13) i HV71 säsongen 2014–2015.

– Det var absolut i lägsta kanten förra säsongen, jag var inte alls nöjd då. Jag hoppas på en bra bit bättre i år. Sen är det klart, så som alla säger inom lagsporter, att det är att vinna matcher som är grejen. Vinner man tio raka kan man leva med att man inte gjort så mycket poäng själv. Men jag vill kunna bidra mer offensivt än jag gjort tidigare i Djurgårdströjan.

Ridderwall tog över som lagkapten en bit in på förra säsongen och trivs bra i rollen. Jakten på perfektion tycks till stor del handla om honom själv.

– Vi är en skön grupp med spelare som tar eget personligt ansvar så att vara kapten är mest en bokstav på bröstet. Jag försöker kanske att höras lite mer än jag hade gjort annars, men i övrigt är det inget jag tänker på. Det är ett lätt jobb, säger han.

I premiären ställs Djurgården mot hans gamla klubb HV71 på bortais.

– Jag ser fram emot att få komma igång och spela matcher som gäller något. Det är en tändvätska för oss att försöka klå regerande mästarna på deras rink i första matchen. Det blir så klart en tuff uppgift men vi är väldigt taggade.



Calle Ridderwall Ålder: 29.

Klubb: Djurgården.

Position: Vänsterforward.

Tidigare klubbar i urval: Hammarby, Düsseldorf, Lev Prag, HV71, Sibir Novosibirsk.

Djurgårdens försäsong Åtta matcher har Djurgården spelat under försäsongen. Så här har det gått: 11 augusti: Almtuna–Djurgården, 3–4

15 augusti: Djurgården–Mora 0–2

17 augusti: Brynäs–Djurgården 1–3

25 augusti: All Stars Stockholm–Djurgården 6–4

29 augusti: Örebro–Djurgården 2–4

5 september: Djurgården–Luleå 3–4

7 september: Linköping–Djurgården 2–3

12 september: Djurgården–Färjestad 3–4