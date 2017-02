Richard Gere lurar publiken

Filmen bygger på den nederländske författaren Herman Kochs bok "Middagen".

En nederländsk version med titeln "Het diner" spelades in 2013.

Oren Moverman ("Time out of mind", "Rampart", "I'm not there") står för manus och regi.

I rollerna: Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloë Sevigny med flera.