"RGB" vill satsa vidare och tror på Peder

Rolf-Göran Bengtsson, Europamästare i Madrid 2011, tror på Peder Fredricson i söndagens final. Foto: Pontus Lundahl/TT

Han vet hur man vinner ett EM-guld, han vet hur det känns, men viktigare än så är att han har ett av branschens skarpaste par ögon.

Bengtsson har suttit på läktaren eller rört sig på framridningen under EM-hoppningarna på Ullevi. Och han är imponerad av Fredricson och All In.

– Det är verkligen ett precisionsarbete. Jag har haft några såna liknande hästar själv och vet att sköter du bara dina kort rätt ska de i princip bara hoppa noll. Det är himla kul att vara med på den resan och han gör det fantastiskt bra.

– Hästen bara hoppar, det måste man verkligen säga. Det två är verkligen en match. Jag tror verkligen att det håller hela vägen, som de har hoppat varje runda här.

Tuffaste utmanarna?

– Shane Sweetnams häst (Chaqui Z) har hoppat helt fantastiskt och Cian O'Connor gör det bra. De ligger hack i häl, men med de hästar de har är det bra för Peder att han är hacket före.

När Bengtsson tog EM-guldet i Madrid 2011 var situationen en annan. Han låg utanför medaljplats inför finalen och i den sista finalomgången rev konkurrenterna ut sig en efter en sedan han och Ninja ridit. Han tror inte att något liknande händer i Göteborg.

Bengtsson, 55, hade varit ett givet namn i det svenska laget om han bara haft en häst duglig nog för ett mästerskap. Han erkänner att det smärtar lite i tävlingssjälen att inte vara med – men deklarerar också att han vill göra ännu en satsning mot världstoppen.

– Jag är villig att köra ett varv till, men behöver någon som backar upp mig och garanterar att hästen behålls inom sporten. Det är svårt med sponsorer och jag skulle behöva någon som stöttar upp en satsning till.

– Vi har ett par saker på gång, säger Bengtsson och påpekar att han har branschkunnigt folk som hjälper honom.

Vad innebär "ett varv till"?

– Ungefär en femårsperiod till. Man får se hur bra hästarna jag kanske har kan bli. Hittar du en All In eller en ny Casall säger man inte att nu har jag gjort fem år och det får vara slut.

Är OS i Tokyo 2020 ett mål?

– Varför inte?

VM i USA redan nästa år?

– Jag hoppas att jag hittar något som kan vara med. Eller att någon av de hästar jag har, med en vettig tävlingsplan, får så mycket rutin att de kan göra sig klara på ett år.

Är det vad som gnager mest, att du inte har en Ninja eller en Casall nu när det svenska laget är så starkt?

– Exakt. Så är det, men en dag tar det slut med en bra häst. Hade Casall varit född tre år senare så hade vi varit med här. Men så kan man egentligen inte säga.

– Allting har sin tid.

Fakta: Rolf-Göran Bengtsson Född: 2 juni 1962.

Bor: Breitenburg, Tyskland.

Familj: Frun Evy och dottern Pamina, 3.

Klubb: Flyinge Hästsportklubb.

Främsta meriter, individuellt: EM-guld 2011, OS-silver 2008, EM-brons 2001, VM-fyra 2014. Vann Global Champions Tour 2016. Fick Radiosportens Jerringpris 2011.

Lag: OS-silver 2004, EM-silver 2001, EM-brons 2013.

Övrigt: Tillsammans med Casall världens bästa hoppningsekipage 2014.

Aktuell: Beredd att göra en ny satsning för att nå de stora mästerskapen. Just nu i Göteborg och följer EM-hoppningarna.